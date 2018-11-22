طيران التحالف ينجح باستهداف قيادي حوثي يشغل منصبا بالداخلية

نجح طيران التحالف العربي، اليوم الخميس، في استهداف قيادي حوثي بمحافظة صعدة يشغل منصبا في وزراة الداخلية للانقلابين. وأوضحت مصادر "الخليج 365"، أن القيادي في مليشيات الحوثي الانقلابية المدعو "ضيف محمد يحيى شريف" قتل بغارة جوية لطيران التحالف العربي بوادي "آل بو جبارة" بمديرية كتاف. وبحسب المصادر، فإن الحوثي الصريع يشغل منصب المدير المالي للمليشيات في وزارة الداخلية الخاضعة لسيطرتها.

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