كيف تتم إدارة الأمور في رابطة جرحى تعز؟ "فيديو"

رصد محرر "الخليج 365"، مقطع فيديو لأحد الإجتماعات الخاصة برابطة جرحى محافظة تعز، وهم يتناقشون في أحد الأمور الخاصة بملف الجرحى.

ويتضح من الفيديو بأن الإجتماع الذي ضم قيادات كبيرة في محافظة تعز، وعدد من الجرحى، تحول فجأةً إلى جدال حاد بينهم بسبب إختلافهم على استلام مبلغ 500 مليون ريال.

حيث قال الذي تسبب في الجدال بإنه لن يخرج من قاعة الاجتماع بدون المبلغ المذكور أعلاه.

ليس ذلك الأمر الذي شد انتباهنا للمقطع، ولكن الطريقة التي تتم بها إدارة ملف وأمور الجرحى هي التي شدتنا إلى هذا المقطع الذي يظهر العار والحماقات التي تتمتع بها قياداتنا في إدارة أمورها.

وهذا المقطع لا يعد المقطع الوحيد الذي يظهر الطريقة التي تتم بها إدارة الإجتماعات الأخرى، وخاصة الإجتماعات التي تتم بها إدارة أمور الدولة في العديد والعديد من القضايا التي تهم المواطنين وخصوصاً جرحى الحرب.

في الختام نتساءل كيف يمكن أن ننتصر والأمور تدار هكذا ؟…