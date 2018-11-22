شاهد.. محافظ حضرموت يلتقي ممثل البرنامج السعودي للتنمية وإعادة إعمار اليمن

التقى محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، صباح اليوم، بممثل البرنامج السعودي للتنمية وإعادة إعمار اليمن نجيب حميد بحضور نائب وزير النفط والمعادن الدكتور سعيد سليمان الشماسي.

وأطلع المحافظ البحسني على مشاريع البرنامج السعودي ومنحة الكهرباء التي أعتبرها ممثل البرنامج السعودي باكورة العمل وموجه لخدمة الشعب.. ناقلا للمحافظ البحسني تحيات سفير المملكة في اليمن محمد آل جابر.

وأشاد ممثل البرنامج السعودي بالترتيب والتنظيم في مؤسسة الكهرباء وكفاءة العاملين في محطاتها.. موضحا بأن البرنامج سيكون لمدة ثلاثة أشهر وإذا التزمت الحكومة اليمنية بشروطه فسيتم تمديده لمدة سنة، وأنه سيتم فتح حساب مشترك لإصلاح المحطات وتوفير الزيوت، وأن هناك توجه قوي لفتح مكتب عمليات بمدينة المكلا لإدارة البرنامج كاملا من حضرموت.

وعبر محافظ حضرموت عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين محمد بن سلمان وسفير المملكة في اليمن على مايقدمونه لحضرموت من دعم واهتمام ورعاية عبر التدخلات المختلفة في كافة الملفات.

وأكد على أن السلطة المحلية بالمحافظة ستكون خير سند ومعين لتنفيذ هذا البرنامج الذي يساهم بتخفيف عبء توفير المحروقات لمحطات الكهرباء والزيوت وقطع الغيار الذي يحمل السلطة المحلية مبالغ باهضة.

حضر اللقاء القائم بأعمال مديرعام المؤسسة المحلية لكهرباء ساحل حضرموت مازن بن مخاشن.