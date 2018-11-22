العرادة يؤكد على اهمية تعزيز التنسيق وتكامل الادوار والاداء بين الاجهزة القضائية والامنية

واكد اللقاء الذي ضم رؤساء واعضاء المحاكم الاستئنافية والابتدائية والمتخصصة برئاسة رئيس المحكمة الاستئنافية القاضي عبده محمد العريقي ورؤساء واعضاء النيابة الاستئنافية والابتدائية والمتخصصة برئاسة رئيس النيابة الاستئنافية بالمحافظة القاضي عارف المخلافي، ومدير عام شرطة المحافظة العميد عبدالملك المداني ومدراء الاجهزة الامنية واقسام الشرطة بالمحافظة الى جانب مدير عام فرع جهاز الامن السياسي العميد ناجي حطروم،على اهمية تعزيز التنسيق وتكامل الادوار والاداء بين الاجهزة القضائية والامنية بما يمكن من بسط النظام والقانون وتعزيز الامن والاستقرار وحفظ كرامة المواطنين وحقوقهم..مشدداً على ضرورة انشاء مركز لرعاية الاحداث الواقعين في خلاف مع القانون.

كما شدد اللقاء على اهمية الاستمرار في رفع مستوى الاداء المهني لمنتسبي الشرطة والامن خاصة ما يتعلق بعمل محاضر الضبط وجمع الاستدلالات بما يسد أي ثغرات قانونية قد يستند اليها المجرمون للافلات من العقاب والعدالة.

وكان محافظ مأرب اللواء سلطان العرادة قد نقل في بداية اللقاء تحيات فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية الذي يتابع باهتمام بالغ تطورات بناء الاجهزة الامنية والقضائية في المحافظة والانجازات الباهرة التي تحققها باعتبارهما الضمان الحقيقي لاقامة العدل وتحقيق الامن والاستقرار وحماية الحقوق العامة والخاصة وحفظ كرامة المواطنين وحرياتهم.

واكد العرادة على ضرورة التكامل بين الاجهزة القضائية كسلطة عليا والاجهزة الامنية كسلطة مساعدة للقضاء وتعمل تحت اشرافه من اجل بسط سيادة القانون وحفظ الامن والاستقرار وحفظ حقوق الناس والانطلاق بالتنمية حيث انه لا تنمية بدون امن واستقرار وقضاء فاعل وعادل ونزيه.

وحث المحافظ العرادة الاجهزة الامنية والقضائية بسرعة البت في القضايا المطروحة اولا باول وتسهيل ومساندة القضاء في اداء مهامه وتنفيذ اوامره واحكامه.

وقال محافظ مأرب" يجب ان نرفع سقف القانون على رؤوسنا ونمضي قدما رغم الصعوبات التي تواجهنا".

واضاف"ويجب ان لا ننسى اننا ما زلنا في مرحلة حرب ومازالت المليشيا الانقلابية الحوثية المدعومة من ايران ترسل صواريخ الموت على سكان هذه المدينة".

وحث المحافظ العرادة القضاء والنيابة بزيارة السجون واماكن الاحتجاز التابعة للاجهزة الامنية والتحقق من قضايا المساجين ومدى قانونية احتجازهم ومحاسبة أي مسئول متسبب في وجود أي سجين خارج القانون..لافتاً الى ان السلطة المحلية بالمحافظة تسعى بكل جهد مع الجهات العليا ذات العلاقة والقيادة السياسية لاعادة بناء المؤسسات الامنية والقضائية.

واكد على اهمية تعزيز التعاون وتكاتف جهود كافة الشرفاء لاعادة بناء هذه المؤسسات وترسيخ مبدأ سيادة النظام والقانون والتعاون والتكامل بين القضاء والامن وكافة المؤسسات في اطار اعادة بناء الدولة اليمنية الاتحادية لحفظ كرامة الانسان اليمني وحقوقه.

حضر اللقاء وكيل محافظة مأرب علي محمد الفاطمي.