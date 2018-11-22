اجراءات مشددة لضبط أسعار السلع والمواد الغذائية بسيئون

وجه وكيل محافظة حضرموت المساعد لشئون الوادي والصحراء عبد الهادي التميمي، اليوم، مكتب وزارة الصناعة والتجارة بالوادي والصحراء بتنظيم حملة رقابة وتفتيش على محلات الجملة لبيع المواد الغذائية في أسواق المدن الرئيسية، لضبط الأسعار.

وأكد الوكيل التميمي، خلال اجتماع بمدير مكتب الصناعة أنور باشعيوث، على ضرورة أن ينعكس التغيير الملحوظ في إنخفاض أسعار العملات الأجنبية أمام العملة المحلية في تخفيض أسعار السلع، وتوفير السلع الأساسية لهم ومحاربة المحتكرين.

من جانبه أشار مدير عام مكتب الصناعة والتجارة بالوادي والصحراء أنور باشعيوث أنه تم وضع خطة عمل متكاملة تغطي مختلف مديريات الوادي والصحراء، يقوم على تنفيذها المعنيين في إدارات الصناعة والتجارة بالمديريات والجهات المعنية التي تقع من بين مهامها مراقبة الأسواق وما يتم تداوله بين المستهلكين يوميا ورفع التقارير ليتم التنسيق مع بعض الجهات الرسمية لاتخاذ الإجراءات اللازمة .