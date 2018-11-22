شيعت مليشيا الحوثي الانقلابية في محافظة ذمار اليوم الخميس 4 من أبرز قياداتها فيما تسميه بجهاز الأمن الوقائي في محافظة تعز والذي أسسته بدلاً عن الأمن القومي .
وعلم "الخليج 365" من مصادر مطلعة إن مليشيا الحوثي الانقلابية قامت بإغلاق مستشفى ذمار العام لمدة 3 ساعات اليوم الخميس قبل إن تقوم بإخراج جثث أربعة من أبرز قياداتها في فيما تسميه بجهاز الأمن الوقائي وقامت بتشييعهم في مقبرة مدينة ذمار .
وأكدت المصادر إن من بين القتلى الأربعة من القيادات البارزة في الأمن الوقائي بمحافظة تعز : "علي محمد عبدالوهاب المروني" و"عبدالله محمد المروني" المنتميين إلى مديرية آنس، بالإضافة إلى 2 آخرين تم تشييعهم اليوم.
شكرا لقرائتكم خبر عن مليشيا الحوثي تشيع 4 من قيادات الأمن الوقائي التابع لها قتلوا بنيران الجيش على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليمن العربي وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليمن العربي ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .