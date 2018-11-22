مليشيا الحوثي تشيع 4 من قيادات الأمن الوقائي التابع لها قتلوا بنيران الجيش

شيعت مليشيا الحوثي الانقلابية في محافظة ذمار اليوم الخميس 4 من أبرز قياداتها فيما تسميه بجهاز الأمن الوقائي في محافظة تعز والذي أسسته بدلاً عن الأمن القومي .

وعلم "الخليج 365" من مصادر مطلعة إن مليشيا الحوثي الانقلابية قامت بإغلاق مستشفى ذمار العام لمدة 3 ساعات اليوم الخميس قبل إن تقوم بإخراج جثث أربعة من أبرز قياداتها في فيما تسميه بجهاز الأمن الوقائي وقامت بتشييعهم في مقبرة مدينة ذمار .

وأكدت المصادر إن من بين القتلى الأربعة من القيادات البارزة في الأمن الوقائي بمحافظة تعز : "علي محمد عبدالوهاب المروني" و"عبدالله محمد المروني" المنتميين إلى مديرية آنس، بالإضافة إلى 2 آخرين تم تشييعهم اليوم.