لجنة من هيئة الطيران المدني تطلع على أضرار الحرب في مطار عتق الدولي

أطلعت لجنة من الهيئة العامة للطيران المدني والارصاد برئاسة القائم بأعمال وكيل الهيئة عبدالله أبوبكر، على حجم الأضرار وأعمال النهب والتخريب التي تعرض لها مطار عتق الدولي، خلال حرب مليشيا الحوثي الإنقلابية على المحافظة.
واستمعت اللجنة والوكيل المساعد للمحافظة سالم النسي، إلى شرح متكامل من مدير عام المطارات بالمحافظة سالم لملس، عن الدمار الكبير الذي لحق بصالة المسافرين وإدارة المطار ومبنى الارصاد، والإحتياجات الأساسية لعملية إعادة تأهيل المطار.
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