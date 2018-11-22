شكرا لقرائتكم خبر عن فلكي يمني شهير يفاجئ الجميع ويكشف ماذا سيحدث في اليمن يوم الاثنين القادم؟ والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - كشف الفلكي، أحمد الجوبي، الأربعاء 21 نوفمبر /تشرين الثاني 2018، عن الموسم الذي تبدأ فيه الأمطار الخفيفة.
وقال الجوبي، إن"موسم النجمين والذي يتميز بالأمطار الخفيفة سيبدأ من يوم الاثنين الموافق 26 نوفمبر 2018".
وتابع، "وأما برد الوقوف فبعد شهر تماماً".
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