شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد كيف تبدو طائرة اليمنية من الداخل والخارج التي تم شراءها يوم السبت الماضي ودخولها الخدمة فعلياً .. (فيديو صور) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وكانت أول رحلة للطائرة الايرباص 320 A ، إلى المملكة الاردنية الهاشمية، وأقلعت الرحلة التي تحمل الرقم 648 يوم الاثنين الموافق 19 نوفمبر 2018 . وقد إنطلقت الرحلة في تمام الساعة الثالثة عصرا وتعتبر هذه هي الرحلة الأولى للطائرة التي انضمت للأسطول حيث كان على متنها 180 مسافر وهذه هي كامل حمولتها من الركاب وقد وصلت الى مطار الملكة علياء.

شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد كيف تبدو طائرة اليمنية من الداخل والخارج التي تم شراءها يوم السبت الماضي ودخولها الخدمة فعلياً .. (فيديو صور) على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليمن السعيد وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليمن السعيد ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .