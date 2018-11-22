شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد "فيديو " ...برلماني يماني ينفجر غاضباً ويكشف عن المتآمرين على تعز وصانعي الفوضى فيها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في موقف جريئ وغير مسبوق كشف البرلماني اليمني الشيخ / عبد السلام الدهبلي عن اسباب توقف تحرير تعز والأ طراف التي تعبث بامنها واستقرارها وقال : تعز ضاعت بين النفس الطائفي الكريه للحوثيين والتعصب الحزبي المقيت لحزب الاصلاح ومناطقية الجنوبين



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