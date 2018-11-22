أفادت مصادر محلية في صنعاء، اليوم الخميس، بأن "مليشيات الحوثي تحاصر مخلاف بني نزار في الحيمة الداخلية. وأوضحت مصادر" الخليج 365"، أن مليشيا الحوثي تحاصر بأربعين طقم مسلحا إحدى مناطق الحيمة. وتساءل ناشطون عن النخوة والشهامة لدى للقبائل. وكانت الحيمة شهدت طُرِدت على إثرها مليشيات الحوثية في عزلة بني الحذيفي،بعدأن استحدثت نقاط تفتيش ومعسكرا، قامت القبائل بمحاصرته والسيطرة عليه وعلى النقاط وطرد الحوثيين الذين جرح منهم أربعةوأسرعدد آخر فيما قاموا بخطف الشيخين محمد النزاري ومحمد سعيد النزاري عضو المجلس المحلي.

شكرا لقرائتكم خبر عن الحوثيون يحاصرون إحدى مناطق الحيمة بصنعاء بـ 40 آلية على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليمن العربي وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليمن العربي ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .