محافظ حضرموت يلتقي بوفد مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالمكلا

إلتفى محافظ حضرموت قائد المنطقة الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، صباح اليوم، في مدينة المكلا عاصمة المحافظة، بوفد من مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة لمنظمة الأمم المتحدة.

وأستمع من المحافظ من الوفد إلى إنطباعاتهم عن زيارتهم لحضرموت بعد أن زاروا السجون وتعرفوا على وضع المساجين والمعاملة التي يعاملون بها وأحوالهم من الناحية المعيشية والقانونية.

مؤكدين بأن محافظة حضرموت تعتبر إنموذجا في التعامل مع المساجين ومنحهم لكافة حقوقهم.. ومشيدين بتعاون كافة الجهات الأمنية معهم وتسهيلها لتنفيذ مهامهم على أكمل وجه.

حضر اللقاء ممثلين مكاتب المفوضية في حضرموت والمهرة لميس الحامدي وفي تعز معين العبيدي وفي مأرب مهدي بلغيث ورئيس شعبة السجون بالجمهورية ناصر الصبيحي ومساعد إدارة حقوق الإنسان بوزارة الإدارة المحلية منال قاسم.