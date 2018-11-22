الجيش يحرر مدرسة الثورة في محيط جبل جالس بالقبيطة شمال لحج (صور)

تمكنت قوات الجيش والمقاومة اليوم الخميس من تحرير مدرسة الثورة بمديرية القبيطة شمال محافظة لحج . وقالت مصادر "الخليج 365" إن قوات الجيش الوطني تمكنت من تحرير مدرسة الثورة في محيط جبل جالس الاستراتيجي بمديرية القبيطة . وأكدت المصادر إن المعارك تدور في الأثناء في محيط جبل جالس للسيطرة عليه والذي يعد أهم موقع استراتيجي للحوثيين في القبيطة .

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