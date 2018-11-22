شكرا لقرائتكم خبر عن ورد للتو تسعيرة جديدة للبترول والديزل بصنعاء بعد تحسن الريال .. (الاسعار الجديدة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أقرت شركة النفط اليمنية، الواقعة تحت سيطرة ميليشيا الحوثي في صنعاء، الأربعاء، زيادة سعرية على أسعار المشتقات النفطية.

وقالت الشركة، في بيان صادر عنها -اطلع عليه "نيوزيمن"، "نظراً لانخفاض سعر الدولار أمام العملة المحلية، فإن الشركة تعلن عن تخفيض سعر مادتي البنزين والديزل ابتداءً من يوم الجمعة.

وأقرت ميليشيا الحوثي عبر شركة النفط سعر البنزين عبوة (20) لترا = 10.000 ريال، والديزل عبوة (20) لترا = 10.600 ريال، بما يعادل 560 ريال للتر الواحد.

‏وقد جاء قرار شركة النفط الواقعة تحت سيطرة ميليشيا الحوثي، لتثبيت سعر الوقود بزيادة 100% على الأسعار العالمية رغم انخفاض الدولار بنسبة 40% عن السعر السابق.

واعتبرت الشركة تثبيت سعر المشتقات عند 10 آلاف ريال للجالون البنزين عبوة 20 لتر، و10,600 ريال للجالون الديزل عبوة 20 لتر، (مكرمة منها ومراعاة لظروف المواطنين)، فيما سعر البنزين والديزل عالميا وبحسب سعر الصرف الحالي لا يتجاوز 5000 ريال يمني.