شكرا لقرائتكم خبر عن ثلاثة مصادر مقربة من العائلة الحاكمة في السعودية تكشف لوكالة " رويترز " عن تحركات جديه داخل الاسرة لاجراء هذا التغيير الصادم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في سابقة هي الأولى من نوعها نشرت وكالة رويترز العالمية ل ردا على نفي وزير الخارجية السعودي " عادل الجبير " لتقرير اخباري نشرته الوكالة قبل يومين نقلا عن مصادر في العائلة المالكة بالسعودية حول وجود تحركات طارئة داخل العائلة لتغيير ولي العهد السعودي محمد بن سلمان على خلفية قضية مقتل الصحفي السعودي البارز " جمال خاشقجي" .

وقالت الوكالة ردا على وزير الخارجية السعودي " تقريرنا بشأن وجود مساع لاستبدال بن سلمان يستند لثلاثة مصادر مقربة من العائلة الحاكمة في السعودية ".

شكرا لقرائتكم خبر عن ثلاثة مصادر مقربة من العائلة الحاكمة في السعودية تكشف لوكالة " رويترز " عن تحركات جديه داخل الاسرة لاجراء هذا التغيير الصادم على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليمن السعيد وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليمن السعيد ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .