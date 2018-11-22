شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل .. اشتباكات مسلحة وسط مدينة تعز وإصابة طفلة أثناء عودتها من المدرسة - صور والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أصيبت طفلة في الاشتباكات المسلحة التي اندلعت قبل قليل وسط مدينة تعز.

وقال شهود عيان ان الطفلة أصيبت برصاص في جسدها أثناء عودتها وزميلاتها من المدرسة وصادف مرورها اشتباكات مسلحة وسط شارع جمال جوار سوق الوليد القات.

ولم يتسنى ل"نيوز لاين" دوافع واسباب الاشتباكات المجهولة التي لا تزال مستمرة حتى كتابة الخبر وأثارت الخوف والهلع في أوساط المواطنين.

كما تعرضت عدد من سيارات المواطنين الواقعة في نفس المنطقة لاضرار كبيرة.

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