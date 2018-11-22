اشنطن تعلن عن خارطة حل وسطي لميناء الحديدة وهذا ما قالته

دعت واشنطن جميع القوى في اليمن الى انهاء الصراع والاحتراب وذلك عن طريق الحلول السياسي وتسلم ميناء الحديدة الى طرف محايد.

وجاء ذلك على لسان المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية هيذر ناورت.

وذكرت المتحدثة هيذر ناورت، بأن الوقت قد حان لوقف إطلاق النار في اليمن، وتحسين أوضاع الشعب من خلال نشر السلام وإعادة إعمار البلاد.

وأوضحت على ضرورة تسليم ميناء الحديدة الاستراتيجي لطرف محايد، بهدف تأمين سلامة المساعدات الإنسانية المرسلة للشعب اليمني.

ورحبت ناورت بقرار الحكومة اليمنية والحوثيين، المشاركة في المشاورات بالسويد تحت رعاية الأمم المتحدة، وحثت الأطراف على الوفاء بهذا التعهد.

وتابعت قائلةً: “على الأطراف عدم تأجيل المفاوضات، وعدم وضع شروط للسفر، والوقت قد حان للمفاوضات المباشرة ولاتخاذ تدابير من شأنها زيادة الثقة المتبادلة”.