أكاديمي سعودي: السيناتور كوركر الذي يهاجم المملكة تاجر فاسد ويتلقى وعود من قطر

علق أكاديمي سعودي، على استمرار مهاجمة السيناتور الامريكي بوب كوركر على المملكة العربية السعودية، بطريقة تثير الريبة الأمر الذي كشفت عنه معلومات تؤكد فساده وتلقيه وعود من قطر وتركيا.

وقال أحمد الفراج الأكاديمي والباحث في الشؤون السياسية والعلاقات الدولية:" عضو مجلس الشيوخ،بوب كوركر،الذي يهاجم المملكة حاليا من منطلقات أخلاقية زعما،هو تاجر عقار رفعت عليه قضايا فساد وسوء استخدام للسلطة بغرض التربح، وستنتهي فترته نهاية هذا العام: سجلوها عليّ".

وأضاف الفراج : "أن موقف كروكر-تاجر العقار-سببه أن تركيا وقطر وعدوه بتسهيلات استثمارية: الفساد لا جنسية له".