أسير حوثي يتحدث عن الحروز والتمائم: لا تدع أحدا يراني غير حسين (فيديو)

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لأسير حوثي يتقلد حروزا وتمائم ظنا منه أنه تحجب رؤية الطرف الآخر له. وذكر الأسير أن الحرز الذي لديه لا يدع أحداً يراه ما عدا "حسين". دون أن يوضح هل يقصد "حسين الحوثي"، أم الحسين بن علي رضي الله عنه. وحين سألوه: فكيف رأينك وأمسكنا بك؟.. رد: ما تشوفوني!

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