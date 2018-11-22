شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل: اول بشرى سارة من رئيس الوزراء لأبناء عدن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر مقربة من رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك انه وجه بتشغيل الكابل البحري 1800 جيجا الذي يربط اليمن بشبكة الإنترنت العالمية وعدم الإكتفاء بكابل قديم لا تتجاوز سعته 10 جيجا المستخدم حالياً لتغذية عدن نت.

وبحسب المصادر فإن رئيس الوزراء وجه بالبدء ببيع الشرائح بدون مودم وذلك بعد توقف عملية البيع لشهور بسبب عدم توفر المودم.

كما وجه رئيس الوزراء بتوريد ايرادات عدن نت الى حساب المؤسسة العامة للإتصالات لدى البنك المركزي واغلاق الحساب الخاص بعدن نت والمخول بالصرف منه وزير الإتصالات شخصياً لدى البنك الأهلي بإعتباره واحد من أكبر اوجه الفساد والتلاعب بالأموال ووجه رئيس الوزراء بتنفيذ الإجراءات الإدارية والمالية بشكل دقيق وعدم تجاوزها من قبل الوزير.

وشدد رئيس الوزراء على مكافحة الفساد ووقف التلاعب بالإيرادات الذي يمارسه وزير الاتصالات.

وبحسب المصادر فإن بيع الشريحة بدون مودم سيبدأ يوم السبت وسيبعث ارتياح ابناء عن من رئيس الوزراء الذي يسعى لخدمتهم.

كما وجه رئيس الوزراء بإفتتاح 5 مراكز مبيعات ستمارس عملها إبتداء من يوم السبت القادم الموافق 24 نوفبر.

وتوقفت انشطة المبيعات في عدن منذ اشهر ويهدد المشروع بالإنهاء التام فيما لم يتم تشغيل الكابل البحري حتى الآن وتدهورت خدمة عدن نت بشكل كبير.