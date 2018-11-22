شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة الأسعار الجديدة لمنتجات مجموعة هائل سعيد بعد تحسن صرف العملة -وثيقة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اعلنت مجموعة هائل سعيد عن قائمة الأسعار المعتمدة للمنتجات الأساسية بعد تحسن أسعار الصرف ابتداء من يوم الخميس 22 نوفمبر 2018م.

وكانت المجموعة قد أعلنت أمس عن تخفيض أسعار منتجاتها من المواد الغذائية والاستهلاكية مواكبة لتراجع أسعار الصرف نتيجة تفعيل الجهاز المصرفي وتغطية أسعار السلع الأساسية.

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