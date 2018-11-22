شاهد.. ألغام بحرية على شواطئ البحر الأحمر زرعتها المليشيا

تواصل مليشيا الحوثي الارهابية زرع الالغام البحرية على شواطئ البحر الاحمر لاستهداف الصيادين والملاحة الدولية. ونشر المركز الاعلامي التابع للجيش الوطني صور متعددة لألغام بحرية متناثرة على شواطئ البحر الاحمر قامت مليشيا الحوثي بزرعها وذلك لاستهداف السفن الدولية. وتقوم المليشيا بزرع الالغام البحرية وذلك لمحاولة من المليشيات الانقلابية للضغط وإيقاف تقدم قوات الجيش الوطني اليمني والتحالف العربي وذلك من خلال تهديديها لخطوط الملاحة البحرية الدولية.

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