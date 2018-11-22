مسهور: تأجيل المشاورات إلى ديسمبر إهدار للوقت

قال الكاتب والمحلل السياسي، هاني مسهور، إن تأجيل المشاورات اليمنية إلى ديسمبر تحت ذرائع الترتيبات اللوجستية إهدار للوقت ومكافأة دولية مجانية للحوثيين.

وأضاف مسهور، عبر حسابه على موقع تويتر، أن المعادلة السياسية يجب أن تبدأ من تحرير الحديدة لتغيير التوازنات التي مازال يفرضها الحوثي ومن خلفه إيران.

ومن المقرر أن تنطلق في ديسمبر المقبل بالسويد مشاورات بين الحكومة الشرعية والانقلابيين.