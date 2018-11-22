جمال مُحسن يعلق للمرة الأولى على زيارة "غريفيث" للحوثيين

وأضاف رئيس تحرير موقع الخليج 365، عبر مداخلة هاتفية مع فضائية النيل للأخبار المصرية، أن المبعوث الأممى أطلع الحوثيين على تفاصيل الخطة التى وضعها للالتزام بكافة النطاق وعدم التطرق لأشياء أخري.
ولفت "مُحسن" إلى ضرورة إطلاق سراح المُعتقلين وتسليم ميناء الحديدة إلى لجنة دولية مُحايدة، نظراً لأن ذلك هو بناء الثقة، مُشيراً إلى أهمية الوصول لاتفاق حول تسليم الأسلحة التى استولى عليها الحوثيين، إضافة إلى السير تجاه الدستور الوطنى والحوار الوطنى، للوصول إلى سلام دائم، بُناءً على المبادرات التى تدعو إلى منع تجدد الصراع مرة أخرى.
وقال مُحسن إن بناء الثقة هو الخطوة الأولى والأساس للمفاوضات القادمة.
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