التحالف يشن 5 غارات جديدة على مواقع المليشيا في حرض بحجة

جددت مقاتلات التحالف العربي، قصفها مواقع للمتمردين الحوثيين في محافظة حجة شمال غربي اليمن. وقالت مصادر محلية إن مواقع للمليشيا في منطقة الشعاب بمديرية حرض تعرضت لخمس غارات عنيفة. وأشارت المصادر إلى أعمدة الدخان الكثيف شوهدت تتصاعد من المواقع المستهدفة بالقصف. ولم تتوفر على الفور معلومات حول الخسائر التي أسفر عنها القصف.

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