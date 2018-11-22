أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة الصباحية لهذا اليوم.. تعرف عليها

ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز 20 خبرا متعلق بالشأن اليمني لهذا اليوم الخميس، الموافق 22 نوفمبر 2018م، وهي كالتالي:
عاجل.. البحسني يدشن رسميا مبادرة السلطة المحلية في حضرموت
https://www.alyamanalaraby. com/339806
تقدم جديد لقوات الشرعية في جبهة رازح بصعدة
https://www.alyamanalaraby. com/339808
صعدة.. التحالف يقصف أهدافا للمليشيا في مديرية مجز
https://www.alyamanalaraby. com/339809
حجة.. التحالف يقصف مواقع تمركز المليشيا في مديرية حرض
https://www.alyamanalaraby. com/339810
خارطة المعارك والتقدم في صعدة خلال 24 ساعة الماضية
https://www.alyamanalaraby. com/339815
مصادر: المليشيا تمنع الصحافيين والناشطين من مغادرة صنعاء
https://www.alyamanalaraby. com/339816
القوات المشتركة على بعد 5 كيلو من البوابة الشرقية لميناء الحديدة
https://www.alyamanalaraby. com/339817
عاجل.. البحسني: حضرموت ستشهد تعديلا في أسعار المحروقات قريبا
https://www.alyamanalaraby. com/339823
صحيفة: 6 ملفات شائكة مطروحة أمام "جريفيث"
https://www.alyamanalaraby. com/339825
الجوف.. قتلى وجرحى من المليشيا خلال مواجهات في المصلوب
https://www.alyamanalaraby. com/339828
عبدالله بن زايد يكشف شرط لنجاح مفاوضات اليمن المرتقبة
https://www.alyamanalaraby. com/339838
تأجيل زيارة المبعوث الأممي إلى الحديدة لأسباب أمنية
https://www.alyamanalaraby. com/339842
شاهد.. "الخليج 365" يطلع على أعمال تأهيل مستشفى عدن العام وإنشاء مركز القلب
https://www.alyamanalaraby. com/339855
مقتل قيادي حوثي بارز بقصف جوي في محافظة صعدة
https://www.alyamanalaraby. com/339860
بن زايد: مفاوضات السويد خطوة أولى على طريق الحل السياسي في اليمن
https://www.alyamanalaraby. com/339861
يونيسيف تشيد بدعم "سلمان للإغاثة" للمنظمة في تنفيذ مشاريع باليمن
https://www.alyamanalaraby. com/339865
الأمم المتحدة: الحوثيون يشكلون أكبر عائق أمام إيصال المساعدات على الأرض في اليمن
https://www.alyamanalaraby. com/339868
إعلان لأبناء غيل باوزير: توزيع السلال الغذائية اليوم في 8 مراكز
https://www.alyamanalaraby. com/339870
معارك عنيفة بين الشرعية والمليشيا شمال لحج والتحالف يشن عدة غارات
https://www.alyamanalaraby. com/339872
تعز.. قتلى وجرحى من المليشيا خلال مواجهات في حيفان
https://www.alyamanalaraby. com/339881
شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة الصباحية لهذا اليوم.. تعرف عليها على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليمن العربي وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليمن العربي ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .