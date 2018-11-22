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أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة الصباحية لهذا اليوم.. تعرف عليها

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ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز 20 خبرا متعلق بالشأن اليمني لهذا اليوم الخميس، الموافق 22 نوفمبر 2018م، وهي كالتالي:

 

 عاجل.. البحسني يدشن رسميا مبادرة السلطة المحلية في حضرموت

 https://www.alyamanalaraby. com/339806

 

 تقدم جديد لقوات الشرعية في جبهة رازح بصعدة

https://www.alyamanalaraby. com/339808

 

 صعدة.. التحالف يقصف أهدافا للمليشيا في مديرية مجز

https://www.alyamanalaraby. com/339809

 

 حجة.. التحالف يقصف مواقع تمركز المليشيا في مديرية حرض

https://www.alyamanalaraby. com/339810

 

 خارطة المعارك والتقدم في صعدة خلال 24 ساعة الماضية

https://www.alyamanalaraby. com/339815

 

 مصادر: المليشيا تمنع الصحافيين والناشطين من مغادرة صنعاء

https://www.alyamanalaraby. com/339816

 

 القوات المشتركة على بعد 5 كيلو من البوابة الشرقية لميناء الحديدة

https://www.alyamanalaraby. com/339817

 

 عاجل.. البحسني: حضرموت ستشهد تعديلا في أسعار المحروقات قريبا

https://www.alyamanalaraby. com/339823

 

 صحيفة: 6 ملفات شائكة مطروحة أمام "جريفيث"

https://www.alyamanalaraby. com/339825

 

 الجوف.. قتلى وجرحى من المليشيا خلال مواجهات في المصلوب

https://www.alyamanalaraby. com/339828

 

 عبدالله بن زايد يكشف شرط لنجاح مفاوضات اليمن المرتقبة

https://www.alyamanalaraby. com/339838

 

 تأجيل زيارة المبعوث الأممي إلى الحديدة لأسباب أمنية

https://www.alyamanalaraby. com/339842

 

 شاهد.. "الخليج 365" يطلع على أعمال تأهيل مستشفى عدن العام وإنشاء مركز القلب

https://www.alyamanalaraby. com/339855

 

 مقتل قيادي حوثي بارز بقصف جوي في محافظة صعدة

https://www.alyamanalaraby. com/339860

 

 بن زايد: مفاوضات السويد خطوة أولى على طريق الحل السياسي في اليمن

https://www.alyamanalaraby. com/339861

 

 يونيسيف تشيد بدعم "سلمان للإغاثة" للمنظمة في تنفيذ مشاريع باليمن

https://www.alyamanalaraby. com/339865

 

 الأمم المتحدة: الحوثيون يشكلون أكبر عائق أمام إيصال المساعدات على الأرض في اليمن

https://www.alyamanalaraby. com/339868

 

 إعلان لأبناء غيل باوزير: توزيع السلال الغذائية اليوم في 8 مراكز

https://www.alyamanalaraby. com/339870

 

 معارك عنيفة بين الشرعية والمليشيا شمال لحج والتحالف يشن عدة غارات

https://www.alyamanalaraby. com/339872

 

 تعز.. قتلى وجرحى من المليشيا خلال مواجهات في حيفان

https://www.alyamanalaraby. com/339881

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