أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة الصباحية لهذا اليوم.. تعرف عليها

ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز 20 خبرا متعلق بالشأن اليمني لهذا اليوم الخميس، الموافق 22 نوفمبر 2018م، وهي كالتالي: عاجل.. البحسني يدشن رسميا مبادرة السلطة المحلية في حضرموت https://www.alyamanalaraby. com/339806 تقدم جديد لقوات الشرعية في جبهة رازح بصعدة https://www.alyamanalaraby. com/339808 صعدة.. التحالف يقصف أهدافا للمليشيا في مديرية مجز https://www.alyamanalaraby. com/339809 حجة.. التحالف يقصف مواقع تمركز المليشيا في مديرية حرض https://www.alyamanalaraby. com/339810 خارطة المعارك والتقدم في صعدة خلال 24 ساعة الماضية https://www.alyamanalaraby. com/339815 مصادر: المليشيا تمنع الصحافيين والناشطين من مغادرة صنعاء https://www.alyamanalaraby. com/339816 القوات المشتركة على بعد 5 كيلو من البوابة الشرقية لميناء الحديدة https://www.alyamanalaraby. com/339817 عاجل.. البحسني: حضرموت ستشهد تعديلا في أسعار المحروقات قريبا https://www.alyamanalaraby. com/339823 صحيفة: 6 ملفات شائكة مطروحة أمام "جريفيث" https://www.alyamanalaraby. com/339825 الجوف.. قتلى وجرحى من المليشيا خلال مواجهات في المصلوب https://www.alyamanalaraby. com/339828 عبدالله بن زايد يكشف شرط لنجاح مفاوضات اليمن المرتقبة https://www.alyamanalaraby. com/339838 تأجيل زيارة المبعوث الأممي إلى الحديدة لأسباب أمنية https://www.alyamanalaraby. com/339842 شاهد.. "الخليج 365" يطلع على أعمال تأهيل مستشفى عدن العام وإنشاء مركز القلب https://www.alyamanalaraby. com/339855 مقتل قيادي حوثي بارز بقصف جوي في محافظة صعدة https://www.alyamanalaraby. com/339860 بن زايد: مفاوضات السويد خطوة أولى على طريق الحل السياسي في اليمن https://www.alyamanalaraby. com/339861 يونيسيف تشيد بدعم "سلمان للإغاثة" للمنظمة في تنفيذ مشاريع باليمن https://www.alyamanalaraby. com/339865 الأمم المتحدة: الحوثيون يشكلون أكبر عائق أمام إيصال المساعدات على الأرض في اليمن https://www.alyamanalaraby. com/339868 إعلان لأبناء غيل باوزير: توزيع السلال الغذائية اليوم في 8 مراكز https://www.alyamanalaraby. com/339870 معارك عنيفة بين الشرعية والمليشيا شمال لحج والتحالف يشن عدة غارات https://www.alyamanalaraby. com/339872 تعز.. قتلى وجرحى من المليشيا خلال مواجهات في حيفان https://www.alyamanalaraby. com/339881

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