شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل: دوي انفجارات عنيفة شمال صنعاء ومصادر تكشف الاسباب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - استهدف طيران التحالف العربي بعدة غارات عددا من المواقع التابعة للمليشيات الحوثية بالعاصمة صنعاء. وقالت مصادر محلية ان مقاتلات التحالف استهدفت قبل قليل بعدة غارت مواقع المليشيا بمعسكر الصيانة بحي الحصبة ومواقع أخرى بحي النهضة شمال العاصمة "صنعاء" وقال سكان محليين ان انفجارات عنيفة دوت شمال العاصمة على اثر الغارات الجوية..

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