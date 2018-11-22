معارك عنيفة بين الشرعية والمليشيا شمال لحج والتحالف يشن عدة غارات

اندلعت معارك عنيفة بين قوات الشرعية ومليشيا الحوثي شمال محافظة لحج جنوبي اليمن. وقالت مصادر ميدانية إن مواجهات عنيفة اندلعت في جبهة القبيطة شمالي المحافظة اليوم الخميس، 22 تشرين الثاني، 2018. وأكدت المصادر أن مقاتلات التحالف شنت عدة غارات على مواقع للمليشيا في المنطقة. ولفتت المصادر إلى أن المواجهات تدور بمختلف أنواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة.

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