إعلان لأبناء غيل باوزير: توزيع السلال الغذائية اليوم في 8 مراكز

أعلنت السطات المحلية في حضرموت أنه سيتم توزيع السلال الغذائية اليوم الخميس ضمن مبادرة التنموية التي اطلقها المحافظ البحسني.

ومحتويات السلال الغذائية هي عبارة عن التالي:

1- أرز بسمتي 10كيلو بسعر 6150ريال

2- سكر أبيض 10كيلو بسعر 2900ريال

3- أ- زيت الطبخ 4لتر بسعر 1700ريال

ب- زيت طبخ 1.8 × 2 بسعر 1700ريال

وتوزع هذه السلال على الأفراد من 1- 4 ( نصف سلة، وعدد الأفراد من 5وما فوق ( سلة كاملة).

وفيما يلي المراكز التي سيتم توزيع السلام في مديرية غيل باوزير :-

1- منطقة غيل باوزير - حي المستقبل - موقع البيع ( هناجر باسعد بشارع ستين + سوبر ماركت العمودي بجانب مدارس الأخيار ’’دوار الستين’’)

2- منطقة غيل باوزير - حي الوحدة 22مايو - موقع البيع ( محلات باشطح التجارية بجانب تعاونية النجارين )

3- منطقة (شحير + الشقق العسكرية + الريان) - الحي (شحير + المطار+ الريان ) - موقع البيع ( محلات

ياسين محفوظ الحيقي بسوق شحير)

4- منطقة القارة - حي القارة - موقع البيع ( محل علي خميس بن حصين بالقارة + عمر محفوظ بن صبيح بالقارة)

5- منطقة (الصداع - الدييسة) - حي الصداع - موقع البيع ( صبري علي بادباه بالصداع + إبراهيم مبارك بن ضبيع بالصداع)

6- منطقة حباير - حي حباير - موقع البيع ( علي يسلم باحريش بحباير)

7- منطقة النقعة - حي النقعة - موقع البيع ( محل مبارك سعيد بن دحمان بالنقعة)

8- منطقة العيون والمناطق المحيطة - حي العيون - موقع البيع ( محل نجيب عبيد بن صبيح بالعيون)

المتعهدين :-

1- المتعهد باسعد - المناطق التابعة له ( حي المستقبل ’’غيل باوزير ’’ ، القارة , الصداع , حباير , الدييسة) .

2- المتعهد باشطح - المناطق التابعة له ( حي الوحدة + 22مايو ’’غيل باوزير’’ , شحير , مطار الريان , العيون , عبدالله غريب , غيل الحالكة , رأس حويرة , كثيبة ).