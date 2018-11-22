الأمم المتحدة: الحوثيون يشكلون أكبر عائق أمام إيصال المساعدات على الأرض في اليمن

قال المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي ديفيد بيزلي، إن "المتمردين الحوثيين ينتهكون كل مبدأ إنساني" في الحديدة، ويعرضون العمليات الإنسانية للخطر في أماكن عدة من اليمن.

وأضاف بيزلي، في لقاء مع شبكة سي إن إن الأمريكية، إن المتمردين المدعومين من إيران وضعوا سبعة ألغام أرضية داخل إحدى صوامع الغلال في الحديدة.

وأشار إلى أن فريقه عثر على الألغام الأرضية بعد يومين فقط من مغادرته اليمن.

وكان بيزلي قد زار مدينة الحديدة ومحافظات أخرى منتصف الشهر الجاري، لتقييم مستوى الأمن الغذائي فيها.

وتابع بيزلي: "إن المتمردين الحوثيين يدخلون منشآتنا وينتهكون كل مبدأ إنساني، ويضعون حياة موظفينا الذين يعملون هناك على المحك". "وهذا يجب أن يتوقف".

واتهم المدير العام التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة ديفيد بيزلي، الحوثيين بأنهم "يشكلون أكبر عائق أمام إيصال المساعدات على الأرض في اليمن".

وأضاف، إن المقاتلين الحوثيين اتخذوا مواقع قتالية/قناصة في مستودعات الأغذية، كما زرعوا ألغاماً في مطاحن دقيق البحر الأحمر بمدينة الحديدة.