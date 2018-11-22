انفجار عنيف يهز شمال العاصمة صنعاء

هز انفجار عنيف شمال العاصمة صنعاء اليوم الخميس، 22 تشرين الثاني، 2018. وقال مراسل "الخليج 365" إن الانفجار وقع جهة معسكر الصيانة شمال العاصمة. وأوضح أن الانفجار لم يتزامن مع تحليق لمقاتلات التحالف العربي. ولم تتوفر حتى اللحظة معلومات حول طبيعة الانفجار والأضرار التي أسفر عنها.

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