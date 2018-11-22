شكرا لقرائتكم خبر عن عاجـل..مقاتلات التحالف تشن غارات عنيفة على مواقع المليشيا بـ«صنعاء» .. المواقع المستهدفة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - استهدفت قبل قليل مقاتلات التحالف العربي بعدة غارات عددا من المواقع التابعة للمليشيات الحوثية بالعاصمة صنعاء.

وقالت مصادر محلية لـ«مأرب برس» ان مقاتلات التحالف استهدفت قبل قليل بعدة غارت مواقع المليشيا بمعسكر الصيانة بحي الحصبة ومواقع أخرى بحي النهضة شمال العاصمة "صنعاء"

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