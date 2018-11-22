شكرا لقرائتكم خبر عن البنك المركزي اليمني يخفض سعر الدولار بعد تحسن سعر الصرف والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - خفض البنك المركزي اليمني سعر صرف الدولار الأمريكي للمرة الثالثة بعد التحسن الملحوظ للريال اليمني أمام العملات الأجنبية .

كان البنك المركزي قد أعلن عن تخفيض سعر الدولار الأمريكي إلى 548 قبل أيام .

ووجه البنك المركزي في مذكرة للبنوك التجارية والإسلامية بتعديل سعر المصارفة لتغطية الأعتمادات المستندية المغطاة من الوديعة السعودية للمواد الأساسية إبتداء من اليوم الخميس 22 نوفمبر إلى 520 ريالاً مقابل الدولار الأمريكي الواحد.

خفض البنك المركزي اليمني سعر صرف الدولار الأمريكي للمرة الثالثة بعد التحسن الملحوظ للريال اليمني أمام العملات الأجنبية .

كان البنك المركزي قد أعلن عن تخفيض سعر الدولار الأمريكي إلى 548 قبل أيام .

ووجه البنك المركزي في مذكرة للبنوك التجارية والإسلامية بتعديل سعر المصارفة لتغطية الأعتمادات المستندية المغطاة من الوديعة السعودية للمواد الأساسية إبتداء من اليوم الخميس 22 نوفمبر إلى 520 ريالاً مقابل الدولار الأمريكي الواحد.