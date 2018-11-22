شاهد.. "الخليج 365" يطلع على أعمال تأهيل مستشفى عدن العام وإنشاء مركز القلب

تجري حالياً التحضيرات لإستنئاف مشروع تأهيل مستشفى عدن العام، وإنشاء مركز القلب في مديرية صيرة بالعاصمة المؤقتة عدن، بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بعد توقف دام أكثر من سبعة عشر عاماً .

(الخليج 365) زار المستشفى للإطلاع على هذه التحضيرات التي تقوم بها شركة الخدمات الاستشارية السعودية "سعود كونسلت" بعد توقيعها العقد مع وزارة الصحة العامة والسكان أواخر الشهر الماضي وكانت لها هذه الحصيلة ..

مكونات المشروع :

تبلغ تكلفة إعادة تأهيل مستشفى عدن العام، وإنشاء مركز القلب، 26 مليون دولار، ويتكون المشروع، حسبما تحدث مدير عام مديرية صيرة، خالد سيدو، من ثلاث مراحل الأولى هي أعمال التقييم من قبل الشركة الإستشارية السعودية، والثانية ستكون أعمال التجهيز للمستشفى والثالثة تأهيل وتدريب الكادر الطبي من قبل مركز الملك سلمان للإغاثة .

وأكد سيدو، لـ(الخليج 365) أهمية المستشفى كونه يقع في مديرية تعتبر ملتقى لمختلف مديريات العاصمة عدن، لافتاً إلى أن المستشفى سيخدم الألاف من سكان المحافظة .

وأضاف سيدو "أهمية هذا المشروع تكمن أيضاً بإنه مستشفى حكومي وسيعاد فيه فتح كافة التخصصات الطبية، وهو ما يعني تخفيف معاناة السكان مع المستشفيات الخاصة، إلى جانب إنشاء مركز علاج أمراض القلب" .. مؤكداً أن السلطة المحلية في المديرية ستعمل على تذليل كافة الصعوبات التي تعترض تنفيذ هذا المشروع إن وجدت .

تحضيرات لبدء الأعمال :

عند وصولنا إلى مبنى مستشفى عدن العام، كانت الشركة الإستشارية السعودية تعقد إجتماعاً مع مدير المشروع، المهندس عصام حيدر، وشركة المقاولات التي ستقوم بأعمال التأهيل والصيانة لبحث خطوات تنفيذ هذا المشروع الذي طال إنتظاره قرابة عقدين من الزمن .

يقول المهندس عصام حيدر، لـ(الخليج 365) أن اللقاء مع الشركة كان يناقش في الدرجة الرئيسية، توفير الأرضية التي تمكن الفريق الإستشاري من البدء بأعمال الحصر لإحتياجات المستشفى ومركز القلب من أعمال التأهيل والصيانة .

وأضاف أن الأعمال الجاري حالياً بالمستشفى هي أعمال تحضيرية تتمثل بإعادة التيار الكهربائي والخدمات العامة إلى مبنى المستشفى وكذا رفع المخلفات التي تراكمت مع الأيام وإزالة الأتربة وحصر الأضرار التي خلفتها الحرب التي شنتها ميليشيا الحوثي الإنقلابية على المدينة أواخر مارس 2015م .

وأشار إلى ان الشركة قطعت شوطاً كبيراً في تنفيذ هذه الأعمال التحضيرية وتمكنت من توفير مكاتب داخل المبنى للشركة الإستشارية السعودية التي ستشرف على أعمال تأهيل المستشفى وإنشاء المركز .

وأضاف أنه سيلي الأعمال التحضيرية، بدء أعمال الحصر والتقييم لإحتياجات المستشفى من أعمال التأهيل والصيانة لكافة الأقسام والقيام بأعمال التجربة والفحص لأنابيب التكييف ومجاري الصرف الصحي وكذا الخدمات الطبية الأخرى .

الحرب زادت من أضرار المستشفى :

يؤكد المهندس عصام، أن الحرب التي شنتها ميليشيا الحوثي الإنقلابية على العاصمة عدن، خلفت أضراراً كبيرة في المستشفى، ودفعت الشركة الإستشارية إلى إعادة تقييم ما تم تنفيذه في وقت سابق من أعمال تأهيل وصيانة .

وقال أن الفريق الإستشاري حريص كل الحرص على مراجعة كافة إحتياجات المستشفى وتوفير كل ما يلزم لإستئناف نشاطه وعمله الطبي والصحي .. مضيفاً أن الحرب التي وقعت في محيط المستشفى والإنفجارات التي خلفتها الحرب تسببت بأضرار نوافذ المستشفى ومركز القلب الذي تعتبر نوافذه من نوع خاص ومكلفة للغاية .

جدية في العمل :

ويؤكد المهندس عصام، أن مشروع التأهيل هذه المرة ليست كسابقاتها، وأن هناك جدية لدى الجانب السعودي تحديداً لتنفيذ المشروع خلال الفترة المحددة له وبما ينعكس إيجاباً على الوضع الصحي في العاصمة عدن .. موضحاً أن هذا المستشفى يعد من أهم المستشفيات ولكن الإهمال وعدم الجدية في إعادة تأهيله وتشغيله تسببت بتوقفه خلال هذه الفترة الطويلة .

وكان صندوق التنمية السعودي، يعتزم إستئناف أعمال التأهيل مطلع العام 2012م، بعد توقف طويل بسبب خلافات بين الشركة الإستشارية والشركة المنفذة، ولكن هذه الخلافات التي لم يتم إزالتها تسببت بفشل إستئناف التأهيل .

وأشار المهندس عصام خلال حديثه، إلى أن جدية مركز الملك سلمان، رافقها تعاون غير مسبوق من المؤسسات الحكومية كالكهرباء والمياه والإتصالات، ودعم كبير من السلطة المحلية في مديرية صيرة ممثلة بمدير عام المديرية خالد سيدو .

وتوقع المهندس عصام أن يتم إستكمال تنفيذ مشروع التأهيل خلال الوقت المحدد له بستة أشهر .. لافتاً إلى أن هذا المشروع يعتبر حلم طال إنتظاره من سكان عدن .

تجدر الإشارة إلى أن مستشفى عدن العام، تم إفتتاحه أواخر التسعينيات كهدية مقدمة من الحكومة السعودية، بعد بناءه وتجهيزه بأحدث المعدات والتجهيزات الطبية الحديثة، ولكن المستشفى تم إغلاقه في العام 2005م، لإعادة تأهيله ومنذ ذلك الحين لايزال مغلقاً حتى الآن .