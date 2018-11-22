الجوف.. قتلى وجرحى من المليشيا خلال مواجهات في المصلوب

قتل وأصيب عدد من مسلحي المليشيا خلال مواجهات في محافظة الجوف شمال شرقي اليمن. وقالت مصادر ميدانية إن المليشيا شنت هجوما على مواقع لقوات الشرعية في منطقتي سداح وملحان بالمصلوب غربي المحافظة. وأكدت المصادر أن قوات الشرعية تمكنت من صد الهجوم وكبدت المليشيا خسائر كبيرة في الأرواح. ولفتت إلى أن تبادلا للقصف المدفعي العنيف بين القوات الحكومية والانقلابيين أعقب المواجهات.

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