صحيفة: 6 ملفات شائكة مطروحة أمام "جريفيث"

شرع المبعوث الاممي جريفيث امس جولته الجديدة من المفاوضات لحث المليشيا الحوثي على الانصياع والقبول بالمفاوضات.

وأشارت تقارير إلى أن غريفثث سيلتقي زعيم الميليشيات الحوثية، عبد الملك، وقيادات أخرى إلى جانب قيادة حزب المؤتمر الشعبي المتواجدة في صنعاء، وإقناع المتمردين على الانسحاب من ميناء الحديدة، ووضعه تحت إشراف الأمم المتحدة وإتمام عملية تبادل للأسرى والمعتقلين، إلى جانب توحيد البنك المركزي.

يأتي ذلك في وقت جددت الحكومة الشرعية مطالبها لمجلس الأمن الدولي بإدانة انتهاكات الميليشيات للقانون الدولي الإنساني، في محافظة الحديدة.

وتطرقت الرسالة المؤرخة التي وجهها مندوب اليمن إلى السفير الصيني، الذي ترأس بلاده مجلس الأمن لهذا الشهر، إلى الانتهاكات التي ارتكبها الانقلابيون في الحديدة، ومطالبة المجلس بالضغط على الميليشيات لوقف الانتهاكات، التي تتسبب بمعاناة إنسانية كبيرة للمواطنين.

وطبقا لصحيفة الوطن السعودية فإن الملفات الشائكة هي:

حضور مشاورات السويد

الانسحاب من الحديدة

وضع الميناء تحت إشراف أممي

تبادل الأسرى والمعتقلين

توحيد البنك المركزي

تسليم الأسلحة الثقيلة والانخراط في عملية سياسية