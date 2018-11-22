أعلن محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية، اللواء الركن فرج سالمين البحسني، عن تعديل جديد سيطرأ على أسعار المحروقات في المحافظة. وجاء ذلك قبل قليل، خلتل تدشين السيد المحافظ لمبادرة السلطة المحلية لتخفيف أعباء الحياة المعيشية في حضرموت بحي 40 شقة بالمكلا. لمشاهدة الفيديو من هُنــــــــــــــــــا:

شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. البحسني: حضرموت ستشهد تعديلا في أسعار المحروقات قريبا على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليمن العربي وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليمن العربي ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .