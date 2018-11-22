القوات المشتركة على بعد 5 كيلو من البوابة الشرقية لميناء الحديدة

قالت مصادر عسكرية أن «الخطوط الأمامية شرق شارع الخمسين وخلف كلية الهندسة وشارع التسعين وأطراف حي 7 يوليو ومدينة الصالح وعلى بعد خمسة كيلومترات من البوابة الشرقية للميناء، شهدت أعنف المعارك، وبإسناد جوي من مقاتلات تحالف دعم الشرعية التي قامت بعدة غارات ليلية على عدد من الأهداف العسكرية والآليات التابعة لميليشيات الانقلاب».

وذكرت المصادر وفقا لصحيفة الشرق الاوسط أن «ميليشيات الحوثي الانقلابية كثفت من قصفها على الأحياء السكنية المحررة من وسط مدينة الحديدة، خاصة المواقع الخاضعة لسيطرة الجيش الوطني في مداخل المدينة الشرقية والجنوبية، مخلفة المزيد من الضحايا المدنيين داخل مدينة الحديدة وفي عدد من قرى حيس والتحيتا ومنطقة بيت الجاح بمديرية بيت الفقيه، جنوب مدينة الحديدة».

وذكرت مصادر أن «من بين غارات تحالف دعم الشرعية غارات استهدفت مخزن أسلحة ومنصة صواريخ باليستية كانت الميليشيات تخزنها في مزرعة بمديرية القناوص، التي تبعد عن مدينة الحديدة 87 كم إلى الشمال الشرقي على طريق الحديدة جيزان، والتي تجاورها شرقاً جبال المحويت وحجة».

وقال المركز الإعلامي لألوية العمالقة إن «ميليشيات الحوثي قصفت منازل المواطنين في مديرية حيث بالحديدة بصاروخ هاوزر، وأصيب جراء القصف مواطن وزوجته بجروح كانت ستنهي حياتهما نتيجة القصف العشوائي لميليشيات الحوثي على منزلهم». ونقل المركز عن مواطنين قولهم إن «ميليشيات الحوثي تقوم باستهداف منازل المواطنين ومزارعهم وحتى المساجد بشكل شبه يومي وسط إصابة عشرات المواطنين وإلحاق أضرار بالمباني السكنية نتيجة القصف العشوائي لميليشيات الحوثي».

وبالانتقال إلى حجة، نفذت قوات الجيش الوطني عملية تمشيط واسعة للمناطق والقرى المحيطة بمثلث عاهم، التي حررتها قوات الجيش الوطني، خلال الأيام الماضية، وتطهيرها من الألغام التي زرعتها ميليشيا الحوثي الانقلابية.