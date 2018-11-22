شكرا لقرائتكم خبر عن شركة النفط في صنعاء تعلن تخفيض اسعار البترول والديزل تعرف على الاسعار الجديدة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اعلنت شركة النفط قبل قليل عن تخفيض سعر اللتر البترول الى 500 ريال ليكون سعر الدبة 10000 الف ريال بدلاً من 11500 وسعر اللتر الديزل 530 بواقع سعر الدبة 10600

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