شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد بالصورة .. مصير مروع ونهاية بشعة للقيادي الحوثي الذي اقتحم منزل علي محسن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - لقي القيادي الحوثي الذي اقتحم منزل اللواء علي محسن الأحمر مصرعه امس في معارك مع قوات الجيش الوطني بصعدة.

وظهر القيادي ابو جلال المتوكل في نهاية سبتمبر ٢٠١٤ بداخل منزل اللواء علي محسن الأحمر مهددا ومتوعدا باجتياح اليمن.

وقالت مصادر ميدانية لصحيفة عدن الغد ان المتوكل لقي مصرعه في مواجهات صعدة مع قوات الجيش الوطني هناك.

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