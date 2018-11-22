شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد صورة قديمة ونــادرة للفنانة اليمنية الشهيرة "نبــات أحمد" وهي تعزف على العود والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشر ناشطون صورة قديمة ونادرة للفنانة اليمنية الشهيرة "نبات أحمد" وهي تعزف على العود.

وتعد الفنانه نبات أحمد من أوائل الفنانات اليمنيات اللائي عزفن على آلة العود، اشتهرت بأغنية «بعز الليل» والتي مثلت لها النقلة الحقيقية إلى الجمهور لها أكثر من «95» شريطاً..

وأغلب اغانيها من الحانها ولها العديد من المشاركات الداخلية والخارجية مع كبار الفنانين اليمنيين وحاصلة على عدد من الشهادات التقديرية..

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