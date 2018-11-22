شكرا لقرائتكم خبر عن وكالة " رويترز " العالمية تفاجأ وزير الخارجية السعودي برد مفاجيء على نفيه وجود تحركات داخل العائلة المالكة لاستبدال " بن سلمان " وتكشف عن مصادرها ! والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - في سابقة هي الأولى من نوعها نشرت وكالة رويترز العالمية قبل قليل ردا على نفي وزير الخارجية السعودي " عادل الجبير " لتقرير اخباري نشرته الوكالة قبل يومين نقلا عن مصادر في العائلة المالكة بالسعودية حول وجود تحركات طارئة داخل العائلة لتغيير ولي العهد السعودي محمد بن سلمان على خلفية قضية مقتل الصحفي السعودي البارز " جمال خاشقجي" .



وقالت الوكالة ردا على وزير الخارجية السعودي " تقريرنا بشأن وجود مساع لاستبدال بن سلمان يستند لثلاثة مصادر مقربة من العائلة الحاكمة في السعودية ".