التحالف العربي يدمر منصة صواريخ باليستية حوثية بالحديدة

دمرت مقاتلات التحالف العربي، منصة صواريخ باليستية ومخزن تسليح للذخائر لمليشيا الحوثي الإرهابية في ضواحي محافظة الحديدة غربي اليمن. وذكر مصدر عسكري أن "غارتين جويتين لمقاتلات التحالف العربي باغتتا منصة صواريخ باليستية كانت مليشيا الحوثي الإرهابية تخفيها في مزرعة قرب بلدة دير أبكر بمديرية القناوص". اليمن بالأمم المتحدة: إيران تزود الحوثي بالأسلحة لزيادة معاناة اليمنيين وبحسب المصدر فتمكنت الغارات من "تدميرها إلى جانب مخزن ذخائر وسببت تصاعداً لأعمدة اللهب رافقها انفجارات متتالية، في البلدة التي هجرت المليشيا سكانها وحولتها موقعاً عسكرياً". وأضاف أن "سيارة إسعاف هرعت للبلدة فيما طوقت عناصر المليشيا المكان وطردت بالرصاص الحي سكان تجمعوا لمشاهدة انتشال الضحايا ووقوع انفجارات مخازن التسليح". وأشار المصدر إلى أن "المليشيا كانت قد أطلقت في وقت سابق صاروخاً باليستياً من ذات المكان المستهدف، قبيل مباغتة مقاتلات التحالف لها بعد تتبع دقيق لشاحنة كانت تقل منصة الإطلاق التابعة للحوثيين المدعومين من إيران".

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