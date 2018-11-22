شكرا لقرائتكم خبر عن اشتداد المعارك في مداخل مدينة دمت وهذا ما خسرته «المليشيا» اليوم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تصدت قوات الجيش الوطني المرابطة على المدخل الجنوبي لمدينة دمت شمال الضالع، اليوم الاربعاء لهجوم شنته مليشيا الحوثي الانقلابية، على بعض الجبال المحيطة بالمدينة ودارت مواجهات واشتباكات عنيفة استخدمت فيها الأسلحة المتوسطة والثقيلة.

مصدر في الجيش الوطني أفاد أن المليشيا خسرت الكثير من مقاتليها أثناء الهجوم الفاشل الذي شنوه على موقع جبل الحريوه ( المطل على قرية خاب ) فيما لاذ بالفرار من تبقى من المهاجمين.

وتمكن أبطال الجيش وفقاً للمصدر من إعطاب طقم للحوثيين يحمل رشاش 14,5 ليلة أمس كان يحاول التوغل في شعاب خاب.

وكانت قوات الجيش الوطني في الجبهة الغربية لمدينة دمت قد أفشلت هجوماً آخر حاولت فيه المليشيات استعادة السيطرة على بعض المرتفعات القريبة من جبال كوكبان وحيد كنة ، وانسحبت المليشا من الهجوم بعد سقوط أكثر من 10 قتلى في صفوفها.

فيما تستمر المليشيات ومنذ اسبوعين في قصفها العشوائي على منازل وممتلكات المواطنين في قرى ” الحقب ” و” بيت اليزيدي ” والداعي و” مدر ” بقذائف الهاون مما أدى الى نزوح المواطنين من القرى بعد سقوط ضحايا من المدنيين نتيجة القصف.

وتفرض مليشيا الحوثي على عشرات الأسر في ثلاث قرى هي ” كرش” و” الداعي ” و” المخطة “، تفرض عليهم حصاراً مطبقاً وتمنع دخول وخروج السكان.