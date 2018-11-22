شكرا لقرائتكم خبر عن قيادي مؤتمري مقرب من الحوثيين يشن هجوما لاذعا على قيادات حوثية بالاسم ويصفهم بالأطفال والأحذية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - هاجم قيادي في حزب المؤتمر الشعبي العام قيادات تابعة لميلشيا الحوثي الانقلابية يقدمون أنفسهم على أنهم الجناح السياسي للجماعة.

وقال علي البخيتي في تغريدة ساخرة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر “العزي والعجري وفليته؛ سياسيي الحوثيين مجرد أطفال يصدرون موقف أو مبادرة ليقرأوا بعدها ما يتداوله الإعلام عنهم”.

وأضاف البخيتي”لا جدية فيما يطرحون؛ لا رؤية لديهم ولا مشروع وطني؛ مكينتهم الأمنية تطحن الشعب وجناحهم الدعوي يسعى للسيطرة على وعي المجتمع”.

ووصفهم البخيتي” بمجرد أحذية لتلك الأجنحة وليس بيدهم شيء”.