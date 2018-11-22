شكرا لقرائتكم خبر عن الإعلام العسكري يكشف عن أكبر عملية انتحارية للحوثيين في الحديدة والهدف الكبير الذي فشلو في تحقيقه والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - لقنت المقاومة المشتركة مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانياً، الأربعاء 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2018، درساً قاسياً داخل مدينة الحديدة، كلفها العشرات من عناصرها الذين جمعتهم تحت مظلة الاحتفال بالمولد النبوي ودفعتهم إلى معركة محسومة.

وقال مصدر في الإعلام العسكري التابع للمقاومة الوطنية حراس الجمهورية، إن المليشيات الحوثية مستمرة في خرق الهدنة الإنسانية، حيث نفذت في الساعات الأولى من فجر اليوم أكبر محاولة تسلل بعمليات انتحارية من اتجاهين لاستعادة السيطرة على مجمع إخوان ثابت الصناعي، ولكنها باءت بالفشل.

وأكد أن وحدات من اللواء الأول حراس الجمهورية كانت لهم بالمرصاد وحسمت المواجهة مع المليشيات خلال ساعة واحدة من بدئها.

ولفت أن جثث عدد من عناصر المليشيات لاتزال مرمية على بعد كيلومتر من المجمع باتجاه حي 7 يوليو.

وأضاف، أن المليشيات استخدمت دبابة ومدفعية في التغطية النارية للمتسللين الحوثيين وسرعان ما تم إسكاتها بقصف مركز من قبل مدفعية حراس الجمهورية.