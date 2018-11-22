شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل ...الدولار والسعودي يرتفعان بشكل مفاجئ اليوم وانهيار جديد للريال اليمني (اسعار الصرف) والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - شهدت اسعار الصرف مساء اليوم ارتفاع مجدداً حيث ارتفع سعر الدولار بصنعاء الى 544 بينما ارتفع سعر السعودي الى 144
وكانت اسعار الصرف قد هبطت الى 520 للدولار و 130 الف للسعودي
شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل ...الدولار والسعودي يرتفعان بشكل مفاجئ اليوم وانهيار جديد للريال اليمني (اسعار الصرف) على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليمن السعيد وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليمن السعيد ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .