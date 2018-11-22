شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل ...الدولار والسعودي يرتفعان بشكل مفاجئ اليوم وانهيار جديد للريال اليمني (اسعار الصرف) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شهدت اسعار الصرف مساء اليوم ارتفاع مجدداً حيث ارتفع سعر الدولار بصنعاء الى 544 بينما ارتفع سعر السعودي الى 144

وكانت اسعار الصرف قد هبطت الى 520 للدولار و 130 الف للسعودي