شكرا لقرائتكم خبر عن مسئول إماراتي يتحدث عن تحرك عاجل في اليمن ويشير الى التزام سعودي إماراتي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش اليوم الاربعاء 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2018م، أن التزام السعودية والإمارات بمساعدة اليمن وشعبه، تاريخي ومستمر.

وأشار في تغريدة على حسابه على تويتر الأربعاء إلى أن البرنامج السعودي الإماراتي “إمداد” يهدف إلى سد الاحتياجات الغذائية لما بين 10 إلى 12 مليون يمني.

وأوضح أن هذا البرنامج هو مبادرة إنسانية مميزة، تضاف إلى الجهد الإنساني للبلدين في اليمن.

وأضاف أن الحاجة إلى هذا التحرك العاجل مفهومة، مشدداً على أن التزام البلدين تجاه اليمن وشعبه تاريخي ومستمر.

يذكر أن السعودية والإمارات، أعلنتا الثلاثاء، عن مبادرة جديدة في اليمن للتصدي للحالة الإنسانية في البلاد، تشمل تقديم 500 مليون دولار إضافية تخصص لأغراض إنسانية للشعب اليمني.

كما تهدف المبادرة الجديدة إلى تأمين الغذاء لـ10 – 12 مليون يمني.

وأعلن عن المبادرة المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، عبدالله الربيعة، خلال مؤتمر صحافي جمعه بوزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي بالإمارات، ريم الهاشمي. وقال الربيعة: “سننسق مع المنظمات الأممية لإيصال المساعدات للمحتاجين في اليمن”، لافتاً إلى أن دول التحالف قدمت مساعدات بقيمة 18 مليار دولار لمساعدة اليمن خلال 3 سنوات.