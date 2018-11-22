شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد جميلات المغرب وهم يتغنوا "ياليالي ياليالي" الأغنية اليمنية الاوسع انتشاراً التي حطمت الأرقام وصلت المغرب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداول ناشطون على صفحات مواقع التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو لجميلات المغرب العربي وهم يتغنوا بـ أغنية صلاح الاخفش ياليالي ياليالي، في الأفراح وفي صفحاتهم الشخصية.



وحازت أغنية صلاح الاخفش ياليالي ياليالي، التي غناها في بداية هذا عاماً هذا 2018، أعلى نسبة مشاهدات وتداول في صفحات التواصل وقنوات الفيديو تيوب.

شاهد الأغنية الاصلية الاوسع انتشاراً في سنة 2018 لصلاح الاخفش ياليالي ياليالي بالضغط هنا

أو من الرابط:

https://www.toobanet.com/2018/10/2704.html

أغنية ياليالي ياليالي أداء المتألق صلاح الاخفش كلمات إبراهيم الطائفي عبدالرحمن التاج الحان إبراهيم الطائفي.

الكلمات:

ياليالي ياليالي قالو أن الحب حالي مالسبب في ضيق حالي ياليالي ياليالي ياليالي خبريهم أن قلبي مانسيهم خبري ظالم بحالي ياليالي ياليالي وعبدالرحمن التاج كتب بعدكل اللي حصل لي يابشر روحي عليه الاسئ والهم حولي والبكاء في كل ليله كنت أظن الناس مثلي عايشين من دون حيله قلبي اليوم صار مبلي والهموم صارت ثقيله خانني ياناس خلي بعد عشرتنا الطويله قدنوئ في الحب قتلي والخداع كان الوسيله من يشيل الهم لجلي حزن قلبي من يزيله بعدكل اللي حصل لي يابشر روحي عليله.