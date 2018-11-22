شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الوطني يخسر اثنين من ابرز القادة العسكريين والدفاع ورئاسة الاركان تصدران بيانا نعي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نعت وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الاركان اليمنية اليوم الاربعاء 21 نوفمبر /تشرين الثاني 2018 م ، استشهاد قائدين عسكريين رفيعين ، قالتا انهما استشهادا في محافظة مأرب (شرقي اليمن) دون مزيدا من التفاصيل.

ونقلا عن موقع الجيش «نعت وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة، اليوم الأربعاء، العميد الركن علي صالح عميسان قائد جبهة مخدرة، الذي استشهد في مواقع الشرف والدفاع عن الوطن وامنه واستقراره».

وأشار بيان النعي الى «مناقب الشهيد الذي كان مثالا للتضحية والفداء، المواقع الوطنية والشجاعة، متفانيا في أداء مهامه طوال مراحل خدمته في الجيش، مؤكداً أنه لاقى ربه شهيداً في الميدان مقبلاً غير مدبر راضياً مقتنعاً بما يقوم به من واجب ضد أعداء الوطن والحرية والكرامة ملتحقاً بمن سبقه من الشهداء الأبطال».

وأضاف البيان أن دماء الشهيد وجميع الشهداء، ستظل قوة دافعة لكل شرفاء الوطن لتحرير الوطن، وتحقيق استقلاله وبناء مستقبله المنشود.

وأعرب البيان عن أحر التعازي لأسرة الشهيد وزملاءه من أبناء الجيش الوطني، راجيا من الله له الرحمة والمغفرة ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

كما نعت وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة، اليوم الأربعاء، العقيد الركن فهد يحيى الأشول قائد “صقور 4” في جبهة صرواح، الذي استشهد وهو يؤدي واجبة في ميادين الشرف والكرامة والعزة والحرية والتضحية .

وعدد بيان النعي «مناقب الشهيد البطولية في الدفاع عن دينه ووطنه وأمته حاملاً روحه على كفه راجياً ان يكون ما يقدمه في سبيل الله ومن اجل رضاه ، مؤكداً أنه لاقى ربه شهيداً في الميدان مقبلاً غير مدبر راضياً مقتنعاً بما يقوم به من واجب ضد أعداء الوطن والحرية والكرامة ملتحقاً بمن سبقه من الشهداء الأبطال» .

وأعرب البيان عن عظيم الأسى المواساة لأسرة الشهيد بهذا المصاب الجلل ، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الشهيد بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم وأهله وذويه وأولاده وكافه محبيه الصبر والسلوان .